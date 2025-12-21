بودجه فرهنگی کشور ناکافی است؛ سهم فرهنگ از بودجه باید تقویت شود

پیمان فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم تقویت بودجه فرهنگی کشور، اظهار کرد: هر بخشی از بخشهای مختلف کشور جایگاه ویژهای دارد و به اعتقاد بنده، فعالیتهای فرهنگی یکی از محورهای اصلی توسعه و تقویت جامعه است؛ بر همین اساس، لازم است که بودجههای مربوط به حوزههای فرهنگی کشور افزایش پیدا کند.
وی با تاکید بر توازن نامناسب میان بخش فرهنگ و سایر بخشهای کشور، افزود: در شرایط فعلی، توازن لازم بین بودجه بخش فرهنگ و دیگر حوزهها وجود ندارد و حتماً باید تقویت بودجه فرهنگی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در مجلس آمادهایم که اگر دولت پیشنهاد مناسبی برای توسعه بودجه بخش فرهنگی کشور ارائه کند، از آن حمایت کنیم و حتماً مورد استقبال مجلس قرار خواهد گرفت.
فلسفی تصریح کرد: با توجه به گسترش جنگ ترکیبی، تهاجم فرهنگی شکلهای جدیدی به خود گرفته و مقابله با آن نیازمند برنامهریزی دقیق و جامع است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تجهیز کشور به روشهای نوین مقابله با تهاجم فرهنگی، خاطرنشان کرد: روشهای مقابله با تهدیدات فرهنگی باید متناسب با شیوههای نوین دشمن طراحی و اجرا شود. مردم ما نیز همواره از برنامههای فرهنگی متنوع و مؤثر استقبال میکنند و این ظرفیت میتواند نقش مهمی در تقویت وحدت و انسجام ملی داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: افزایش بودجه فرهنگی در بودجه سال آینده نه تنها ضروری است، بلکه میتواند تضمینی برای پیشبرد برنامههای مقابلهای با تهاجم فرهنگی باشد. حمایت دولت و مجلس از توسعه فعالیتهای فرهنگی به معنای تقویت بنیانهای اجتماعی و هویتی کشور است.
فلسفی با بیان اینکه افزایش بودجه فرهنگی نباید به عنوان یک گزینه بلکه به عنوان یک ضرورت ملی دیده شود، اظهار کرد: ما در مجلس آمادهایم با همکاری دولت، مسیر مناسبی برای توسعه بودجه بخش فرهنگی کشور فراهم کنیم.
وی در پایان گفت: امیدواریم با همراهی دولت و مجلس، شاهد رشد و ارتقای بودجه فرهنگی در سال آینده باشیم تا بتوانیم با برنامهریزی منسجم و اثرگذار، نقش فرهنگ را در پیشبرد اهداف کشور و مقابله با تهدیدات دشمن پررنگتر کنیم.
