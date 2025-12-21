پذیرش دانشجوی بدون آزمون ارشد در دانشگاه علامه طباطبائی

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر استعداد درخشان معاونت آموزشی دانشگاه علامهطباطبائی، فراخوان پذیرش بدون آزمون سهمیه استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را منتشر شد.
دانشگاه علامه طباطبایی در چارچوب حمایت از دانشجویان مستعد بر اساس آئیننامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسیارشد» از میان برگزیدگان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته (دورههای روزانه و نوبت دوم) که واجد شرایط مندرج در این فراخوان باشند، برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ در دوره روزانه مقطع کارشناسیارشد دانشجو میپذیرد.
اسامی پذیرفتهشدگان اولیه، بر اساس شماره پرونده و کد ملی داوطلب، در اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علامه طباطبایی به نشانی https://atu.ac.ir اعلام خواهد شد.
داوطلبان برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
