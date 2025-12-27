پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به استناد آئیننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره ۳۰۷۸۶۲/۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷) و بر اساس مصوبات داخلی و شورای آموزشی دانشگاه، از کلیه متقاضیان واجد شرایط، اعم از دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاههای مشمول، برای پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ دعوت به عمل آورد.
بر اساس این فراخوان، دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاههای مشمول که ورودیهای مهرماه ۱۴۰۱ و بهمنماه ۱۴۰۰ بوده و مطابق تبصره ۹ آئیننامه واجد شرایط باشند، مجاز به ارائه درخواست پذیرش هستند. از جمله شرایط اصلی پذیرش آن است که داوطلبان پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی و با اتمام حداقل سهچهارم واحدهای درسی، از نظر معدل کل جزو ۲۰ درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود باشند.
همچنین متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانشآموخته شوند. علاوه بر این، برگزیدگان رتبههای اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی دانشجویی در صورت ارائه معرفینامه معتبر از دبیرخانه المپیاد و با رعایت سایر ضوابط، امکان ارائه درخواست برای ورود به همان رشته را خواهند داشت.
بر اساس تبصرههای اعلامشده، در صورتی که ظرفیت پذیرش بدون آزمون یک رشته از میان ۲۰ درصد برتر تکمیل نشود، دانشگاه مجاز است صرفاً تا ۱۰ درصد برتر بعدی از میان دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را با اولویت رتبه در همان رشته جایگزین کند. همچنین متقاضیان ورودی بهمن ۱۴۰۰ در صورت دانشآموختگی در ۸ نیمسال تحصیلی مجاز به ثبت درخواست خواهند بود.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تأکید کرده است که بررسی و پذیرش نهایی داوطلبان مطابق ضوابط آئیننامه استعدادهای درخشان و ظرفیتهای مصوب هر رشته انجام خواهد شد.
برای دیدن متن کامل فراخوان اینجا را کلیک کنید.
نظر شما