زمان ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان مقطع ارشد دانشگاه علامه اعلام شد

زمان ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان مقطع ارشد دانشگاه علامه اعلام شد

زمان ثبت‌نام حضوری و تشکیل پرونده پذیرفته‌شدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه‌طباطبائی، از ۲۶ مهر ماه در دانشکده محل قبولی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی در اطلاعیه‌ای، زمان مراجعه حضوری پذیرفته‌شدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ جهت تشکیل پرونده را اعلام کرد.

بر این اساس، زمان ثبت‌نام حضوری و تشکیل پرونده پذیرفته‌شدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه‌طباطبائی، از ۲۶ مهر ماه در دانشکده محل قبولی آغاز و تا ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشدآزمون و بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) سال ۱۴۰۴، برای اطلاع از زمانبندی مراجعه حضوری جهت تشکیل پرونده اینجا کلیک کنند.

زهرا سیفی

