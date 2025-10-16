به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی در اطلاعیه‌ای، زمان مراجعه حضوری پذیرفته‌شدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ جهت تشکیل پرونده را اعلام کرد.

بر این اساس، زمان ثبت‌نام حضوری و تشکیل پرونده پذیرفته‌شدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه‌طباطبائی، از ۲۶ مهر ماه در دانشکده محل قبولی آغاز و تا ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشدآزمون و بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) سال ۱۴۰۴، برای اطلاع از زمانبندی مراجعه حضوری جهت تشکیل پرونده اینجا کلیک کنند.