به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علامهطباطبائی در اطلاعیهای، زمان مراجعه حضوری پذیرفتهشدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ جهت تشکیل پرونده را اعلام کرد.
بر این اساس، زمان ثبتنام حضوری و تشکیل پرونده پذیرفتهشدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامهطباطبائی، از ۲۶ مهر ماه در دانشکده محل قبولی آغاز و تا ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشدآزمون و بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) سال ۱۴۰۴، برای اطلاع از زمانبندی مراجعه حضوری جهت تشکیل پرونده اینجا کلیک کنند.
