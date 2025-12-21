هفته شلوغ لیگ بسکتبال در شمال کشور/ گرگانی ها به دنبال جبران تنها باخت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز دوشنبه (اول دی) با برگزاری دیدارهای هفته سیزدهم (دوم مرحله برگشت) پیگیری می شود؛ هفته ای که در دور رفت آن نتایج قابل توجهی رقم خورد و حالا تیم های بازنده در آن هفته مصمم تر از همیشه به دنبال جبران نتیجه هستند.

در هفته دوم نیم فصل نخست، استقلال برابر مدافع عنوان قهرمانی یعنی شهرداری گرگانی همراه بود و همین نتیجه، جدال دو تیم در دیدار برگشت را مهمتر و حساس تر کرده است. استقلال که در اولین سال حضور در لیگ برتر پیشتازی قابل توجهی در رقابت با دیگر مدعیان داشته است، برای دفاع از عملکرد خود در دیدار رفت و مهمتر از آن تثبیت جایگاهش در صدر جدول رده بندی اینبار باید گرگانی ها را در حضور تماشاگران شان شکست دهد و این مسئله کار این تیم را سخت تر از دور رفت می کند.

البته که استقلال با در اختیار گرفتن حامد حدادی حالا وضعیت ترکیب خود را نسبت به همیشه بهتر هم کرده است اما به هر حال این هفته از مسابقات و این دیدار، تنها فرصت برای گرگانی ها است که تنها شکست خود را جبران کنند.

دیگر نماینده خطه شمالی کشور یعنی کاله هم در این هفته برگزار کننده دیدار خانگی است با این تفاوت که این تیم در دور رفت مقابل گلنور پیروز شد و حالا برای تکرار این برد مقابل تماشاگرانش به میدان می رود.

در این هفته از رقابت ها دو تیم نفت آبادان و نفت زاگرس هم برابر هم صف آرایی می کنند. جدال دو تیم در دور رفت با شکست ناباورانه آبادانی ها همراه بود و حالا آنها مصمم هستند که با استفاده از امتیاز میزبانی، یکی از باخت های خود را جبران کنند.

در سایر دیدارهای این هفته از مسابقات، پاس در اصفهان مقابل رعد پدافند هوایی قرار می گیرد و در طبیعت هم در تهران میزبان پترونوین ماهشهر خواهد بود.

برنامه دیدارهای هفته سیزدهم (دوم مرحله برگشت) رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

دوشنبه اول دی

* رعد پدافند هوایی اصفهان - پاس کردستان (ساعت ۱۵ - سالن شهید میثمی اصفهان)

* طبیعت اسلامشهر - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن محمود مشحون تهران)

* پالایش نفت آبادان - نفت زاگرس جنوبی جهرم (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

* شهرداری گرگان - استقلال تهران (ساعت ۱۷ - سالن امام خمینی گرگان)

* کاله مازندران - گلنور اصفهان (ساعت ۱۷:۳۰ - سالن پیامبر اعظم آمل)

در این هفته از رقابت ها تیم مهگل البرز با قرعه استراحت روبرو است.