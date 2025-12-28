استقلال - نفت؛ جدال مدعیان دیروز و امروز لیگ بسکتبال با محوریت حدادی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز دوشنبه (۸ دی) با برگزاری دیدارهای هفته چهاردهم (سوم مرحله برگشت) پیگیری می شود. هفته ای که در آن دو تیم استقلال و نفت برگزارکننده مهمترین دیدار خواهند بود.

این دیدار از ساعت ۱۶ در سالن زنده یاد محمود مشحون آغاز می شود. استقلال در شرایطی میزبان این دیدار است که هفته گذشته به خاطر تنها یک اختلاف امتیاز، بازنده از گرگان راهی تهران شد اما همچنان به عنوان یک مدعی تازه وارد، رده دوم را در اختیار دارد. استقلال این تیم با اتکا به بردی که در نیم فصل نخست در آبادان کسب کرد، امیدوار است در دیدار فردا هم دست پر از زمین رقابت با حریف با سابقه خارج شود.

آبادانی که از قدیمی ترین تیم های لیگ برتری بسکتبال به حساب می آید، قطعا اجازه بازی و برد راحت را به حریف میزبان شان نمی دهند، آنها بعد از پیروزی قاطعانه هفته قبل برابر نفت زاگرس و جبران شکست دور رفت، با انگیزه یک برد دیگر به تهران سفر کرده اند.

در جریان دیدار دو تیم استقلال و نفت، حضور حامد حدادی قطعا در تقویت جذابیت بازی تاثیرگذار است؛ بازیکنی که پیش از این در ترکیب نفت حضور داشت اما از سه هفته پیش به ترکیب استقلالی ها اضافه شده و در کنار آنها به میدان می رود.

در هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال، تیم رعد پدافند هوایی اصفهان با قرعه استراحت روبرو است اما دیگر نماینده اصفهان یعنی گلنور میزبان شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی و صدرنشین فعلی جدول رده بندی خواهد بود.

کاله تیم سوم جدول رده بندی هم در این هفته میزبان طبیعت تیم چهارم این جدول است. آملی ها با اشراف به اینکه در صورت پیروزی شانس ارتقا از جایگاه شان را دارند، این دیدار را برگزار می کنند اما بازیکنان طبیعت می دانند حتی در صورت برد هم شانسی برای صعود ندارند.

برنامه دیدارهای هفته چهاردهم (سوم مرحله برگشت) رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

دوشنبه ۸ دی

* نفت زاگرس جنوبی جهرم - مهگل البرز (ساعت ۱۵ - سالن فرجام جهرم)

* استقلال تهران - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۶ - سالن محمود مشحون تهران)

* پاس کردستان - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن ۲۲ گولان سنندج)

* گلنور اصفهان - شهرداری گرگان (ساعت ۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)

* کاله مازندران - طبیعت اسلامشهر (ساعت ۱۷:۳۰ - سالن پیامبر اعظم آمل)

جدول رده بندی

۱- شهرداری گرگان (۱۲ بازی، ۱۱ برد، یک باخت، ۲۳ امتیاز)

۲- استقلال تهران (۱۲ بازی، ۱۰ برد، ۲ باخت، ۲۲ امتیاز)

۳- کاله مازندران (۱۲ بازی، ۱۰ برد، ۲ باخت، ۲۲ امتیاز)

۴- طبیعت اسلامشهر (۱۲ بازی، ۷ برد، ۵ باخت، ۱۹ امتیاز)

۵- نفت آبادان (۱۱ بازی، ۶ برد، ۵ باخت، ۱۷ امتیاز)

۶- گلنور اصفهان (۱۲ بازی، ۵ برد، ۷ باخت، ۱۷ امتیاز)

۷- نفت زاگرس جنوبی (۱۲ بازی، ۵ برد، ۷ باخت، ۱۷ امتیاز)

۸- رعد پدافند هوایی اصفهان (۱۲ بازی، ۴ برد، ۸ باخت، ۱۶ امتیاز)

۹- پاس کردستان (۱۲ بازی، ۳ برد، ۹ باخت، ۱۵ امتیاز)

۱۰- پترونوین ماهشهر (۱۲ بازی، ۲ برد، ۱۰ باخت، ۱۴ امتیاز)

۱۱- مهگل البرز (۱۱ بازی، ۲ برد، ۹ باخت، ۱۳ امتیاز)