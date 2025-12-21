  1. بین الملل
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۸

تاکید هند و افغانستان بر گسترش همکاری در حوزه بهداشت و درمان

وزیر بهداشت افغانستان و وزیر محیط زیست هند بر گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه بهداشت و درمان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پژواک افغانستان، مولوی نورجلال جلالی وزیر بهداشت افغانستان در جریان سفر رسمی خود به هند با کرتی وردان سینگ وزیر محیط زیست این کشور دیدار کرد.

وزیر بهداشت افغانستان و وزیر محیط زیست هند در این دیدار بر ارتقای همکاری‌ها در حوزه آموزش کادر درمان و تأمین بلندمدت دارو تاکید کردند.

وزیر بهداشت افغانستان، همکاری با هند را در زمینه اشتراک تجارب و ارتقای ظرفیت علمی بسیار مؤثر دانست و گفت: این تعاملات می‌تواند در ارتقای بهداشت عمومی و پیشگیری از بیماری‌ها نیز نقش مهمی ایفا کند.

وزیر محیط زیست هند نیز با تأکید بر همکاری‌های همه‌جانبه با افغانستان اعلام کرد: دهلی نو آماده کمک به کابل در حوزه بهداشت و درمان است.

پس از افزایش تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد، روابط افغانستان و هند در همه حوزه‌ها گسترش یافته است.

