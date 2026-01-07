به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری باختر افغانستان، مولوی ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان در واکنش به اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان، این سخنان را غیرمسئولانه و تحریکآمیز خواند و بهشدت محکوم کرد.
وی در پیامی اعلام کرد: کابل از نهادهای مسئول در پاکستان میخواهد بهجای خروج از چارچوب مواضع رسمی و دامنزدن به تبلیغات غیرمنطقی علیه افغانستان، تمرکز خود را بر حل مشکلات داخلی این کشور معطوف کنند.
این مقام دولت طالبان با تأکید بر اینکه افغانستان کشوری مستقل و باثبات است، افزود: افغانستان از ساختار امنیتی نیرومند و رهبری مقتدر برخوردار بوده و حاکمیت کامل بر سراسر قلمرو خود دارد.
وی تصریح کرد: با صراحت اعلام میکنیم هرگونه اظهارنظر در امور داخلی افغانستان و بهکارگیری ادبیات تهدیدآمیز، برای ملت ما قابل قبول نیست.
ذبیحالله مجاهد در پایان از نهادهای مسئول پاکستان خواست با در نظر گرفتن حساسیت روابط میان دو کشور، رویکردی مسئولانه اتخاذ کرده و از بیان مواضع نسنجیده خودداری کنند.
