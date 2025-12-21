  1. جامعه
  2. انتظامی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو

سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو

فرمانده یگان انتظامی مترو از دستگیری یک سارق و کلاهبردار حرفه‌ای در مترو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی راد، فرمانده یگان انتظامی مترو اظهار داشت: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس مترو اعلام کرد که در زمان خرید بلیت مترو به دلیل آشنا نبودن با نحوه خرید، از فردی که در محل داشت در خواست کمک کرده و پس از گذشت حدود یک ساعت متوجه کسر ۳۰۰ میلیون ریال از حساب خود شده و سپس دریافت کارت وی با کارت سارق جابه جا شده است.

وی در ادامه افزود: بلافاصله دستگیری این سارق در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت و با بازبینی دوربین‌های مداربسته و شگردهای نوین پلیسی هویت سارق را شناسایی کردند.
فرمانده یگان انتظامی مترو بیان داشت: سارق که از کلاهبرداران حرفه‌ای بوده و ۲ پرونده مشابه دیگر نیز داشته با هماهنگی قضائی در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش زمین گیر و دستگیر شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به پلیس مترو توسط مالباخته شناسایی و در بازجویی‌های فنی به جرم خود اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت به شهروندان توصیه کرد: در انجام امور بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی از ارائه کارت و اطلاعات شخصی خود به افراد ناشناس جدا خودداری کنند.

کد خبر 6697048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها