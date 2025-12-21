سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی راد، فرمانده یگان انتظامی مترو اظهار داشت: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس مترو اعلام کرد که در زمان خرید بلیت مترو به دلیل آشنا نبودن با نحوه خرید، از فردی که در محل داشت در خواست کمک کرده و پس از گذشت حدود یک ساعت متوجه کسر ۳۰۰ میلیون ریال از حساب خود شده و سپس دریافت کارت وی با کارت سارق جابه جا شده است.

وی در ادامه افزود: بلافاصله دستگیری این سارق در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت و با بازبینی دوربین‌های مداربسته و شگردهای نوین پلیسی هویت سارق را شناسایی کردند.

فرمانده یگان انتظامی مترو بیان داشت: سارق که از کلاهبرداران حرفه‌ای بوده و ۲ پرونده مشابه دیگر نیز داشته با هماهنگی قضائی در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش زمین گیر و دستگیر شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به پلیس مترو توسط مالباخته شناسایی و در بازجویی‌های فنی به جرم خود اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت به شهروندان توصیه کرد: در انجام امور بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی از ارائه کارت و اطلاعات شخصی خود به افراد ناشناس جدا خودداری کنند.