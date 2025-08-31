  1. استانها
۲ سارق جوان هنگام سرقت محتویات خودرو در سمنان دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری دو سارق جوان هنگام سرقت محتویات خودرو در سمنان خبر داد و گفت: این مجرمان به انجام ۳۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی بعد از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه از مأموریت‌های پلیس کاهش جرایم و حذف چرخه سرقت است، ابراز داشت: به این منظور گشت زنی‌های هدفمند انجام و اجرای طرح‌های مختلف در دستور کار است.

وی با بیان اینکه در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر سرقت موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، افزود: گشت زنی هدفمند انجام و پلیس متوجه حضور سارقان و مشاهده مورد مشکوک شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه دو سارق ۲۴ و ۲۵ ساله هنگام سرقت محتویات خودرو مورد شناسایی قرار گرفتند، ابراز داشت: این دو سارق جوان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

حسینی با بیان اینکه این سارقان دارای سابقه کیفری متعدد بودند، تصریح کرد: پرونده آنها تکمیل و به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی از اعتراف سارقان به ۳۲ فقره سرقت محتویات داخل خودرو خبر داد و افزود: در محل مخفیگاه سارقان نیز مقادیر قابل توجهی لوازم سرقتی کشف و ضبط شد.

