به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، کابینه جنگ رژیم صهیونیستی با پیشنهاد وزیر دارایی این رژیم و وزیر جنگ مبنی بر ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری موافقت کرد.
رسانههای عبری گزارش دادند که این شهرکها در مناطق راهبردی در مرکز و شمال کرانه باختری و همچنین بیت لحم، غور اردن و الخلیل در جنوب این منطقه ساخته میشوند.
با ساخت این شهرکها طی سه سال ۶۹ شهرک جدید در کرانه باختری ساخته میشود که بالاترین آمار در این خصوص است.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز گفت که این آمار بی سابقه است. وی اعتراف کرد که هدف اصلی، ممانعت از تشکیل کشور فلسطین است.
