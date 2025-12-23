به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع میدانی در کرانه باختری اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی به محوطه باستانی ترسله در نزدیکی شهرک جبع در جنوب جنین یورش بردند.
بر اساس این گزارش نظامیان صهیونیست پنج جوان را در جریان یورش خود به شهرک دیر الغصون در شمال طولکرم بازداشت کردند.
از سوی دیگر در تیراندازی نظامیان صهیونیست به سمت خودروی جوانان فلسطینی در نزدیکی ایست و بازرسی عورتا در شرق نابلس واقع در شمال کرانه باختری ۳ نفر زخمی شدند.
در شهر طوباس در شمال کرانه باختری نیز درگیریها میان جوانان فلسطینی و ارتش رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کرد و مبارزان فلسطینی به سمت نیروهای اشغالگر تیراندازی کردند. این درگیریها پس از یورش ارتش اشغالگر صهیونیستی به شهر طوباس آغاز شد.
در ادامه یورشهای ارتش صهیونیستی به شهرها، اردوگاهها و روستاهای مختلف کرانه باختری یک بولدوزر نظامی به روستای المعصره در جنوب بیت لحم یورش برد و همزمان نیروهای اشغالگر ورودی روستای ترمسعیا در شمال رام الله را مسدود کردند.
در شمال کرانه باختری، تیراندازی شدید در اردوگاه طولکرم گزارش شده و شهرهای طوباس، نابلس و اردوگاه الفارعه شاهد درگیری مستقیم میان نیروهای اسرائیلی و مبارزان مقاومت بودند.
منابع محلی از پرتاب منور بر فراز مناطق شرقی نابلس، از جمله بیت فوریک، خبر دادند. همچنین شهرهای قلقیلیه، جنین و الخلیل و روستاهای اطراف آنها از جمله تقوع، جیوس، بیت امر، عزون، سنیریا، دیر غصون و قباطیه هدف یورشهای پیاپی قرار گرفتند.
در جریان این عملیاتها، دست کم هشت شهروند فلسطینی در تقوع بازداشت شدند و چندین منزل مسکونی مورد تفتیش و تخریب قرار گرفت.
همزمان، شهرکنشینان اسرائیلی با حمایت ارتش به اراضی کشاورزی فلسطینیان در شرق نابلس حمله کردند و خساراتی به آنها وارد کردند.
