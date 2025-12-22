زخمی شدن ۳ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، جمعیت هلال‌احمر فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد که تیم‌های امدادی دو جوان را که با گلوله جنگی زخمی شده بودند، از محل حادثه به بیمارستان منتقل کرده‌اند.

هلال احمر فلسطین افزود که این افراد در تلاش بودند از از دیوار نژادپرستانه در شهرک الرام عبور کنند که هدف گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، این حمله که شامگاه یکشنبه رخ داد، از جمله سلسله حملات روزانه و تکراری نیروهای رژیم اسرائیل علیه فلسطینی‌ها است.

هلال احمر فلسطین در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد یک مرد ۴۲ ساله که از ناحیه پا با گلوله جنگی مجروح شده بود، به بیمارستان انتقال یافته است.

به صورت تقریباً روزانه، فلسطینی‌ها هنگام تلاش برای عبور از دیوار نژادپرستانه در اطراف قدس و در امتداد مرزهای میان کرانه باختری و اراضی اشغالی فلسطین زخمی می‌شوند؛ بیشتر این افراد کارگرانی هستند که برای یافتن کار در داخل اراضی اشغالی تلاش می‌کنند.

بر اساس داده‌های اتحادیه عمومی کارگران فلسطین، از آغاز جنگ غزه تا ۲۸ اکتبر گذشته، ۴۴ کارگر فلسطینی با تیراندازی ارتش رژیم اسرائیل شهید شده و بیش از ۳۲ هزار نفر دیگر در محل کار یا هنگام تلاش برای یافتن کار بازداشت شده‌اند.

از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، رژیم اسرائیل مانع بازگشت کارگران فلسطینی به محل کارشان شده و همین امر باعث شده برخی از آنان با وجود خطرات جدی، به عبور از دیوار نژادپرستانه اقدام کنند.

به گفتهٔ سازمان (موسوم به) حقوق بشر رژیم اسرائیل «بتسلیم»، شهر قدس با دیواری از بتن و سیم‌خاردار محاصره شده که بخش عمدهٔ آن بر اراضی کرانه باختری ساخته شده است. ارتفاع این دیوار بیش از ۸ متر و طول آن حدود ۲۰۲ کیلومتر است.

در حالی که تل آویو ساخت این دیوار را اقدامی امنیتی توصیف می‌کند، فلسطینی‌ها و سازمان ملل تأکید دارند که این سازه بخشی از طرحی برای الحاق اراضی فلسطینی به اراضی اشغالی است.

در سال ۲۰۰۴، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه رأی مشورتی صادر کرد که بر اساس آن، ساخت این دیوار را به دلیل احداث بر اراضی اشغالی فلسطین، غیرقانونی اعلام کرد.

هم‌زمان با جنگ رژیم اسرائیل در غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و دو سال ادامه یافت، ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست حملات خود در کرانه باختری را تشدید کردند؛ حملاتی که به شهادت بیش از ۱۱۰۲ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۱۱ هزار نفر و بازداشت بیش از ۲۱ هزار نفر انجامیده است.

جنگ غزه نیز تاکنون حدود ۷۱ هزار شهید و بیش از ۱۷۱ هزار زخمی برجای گذاشته که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. همچنین ویرانی گسترده در غزه به‌جا مانده و سازمان ملل هزینه بازسازی را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.