ادعای بیروت درباره پایان مرحله نخست خلع سلاح مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نواف سلام نخست وزیر لبنان مدعی شد که مرحله نخست طرح خلع سلاح نیروهای مقاومت در جنوب رود لیتانی در آستانه تکمیل است و طی روزهای آتی به پایان می‌رسد.

وی اضافه کرد که دولت آماده حرکت به سمت مرحله دوم این طرح در شمال رود لیتانی است و باید از ارتش در این مسیر حمایت شود.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی به هیچکدام از تعهدات خود در توافق آتش بس با لبنان پایبند نبوده و علاوه بر اشغال بخش‌هایی از خاک این کشور حملات هوایی خود را علیه مناطق جنوبی متوقف نکرده است.

پیشتر نیز وزیر دادگستری لبنان اذعان کرد که ارتش این کشور توان مقابله با رژیم صهیونیستی را ندارد.