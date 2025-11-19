مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات انجامشده با پیامرسان تلگرام گفت: روند بررسی توافقات صورتگرفته اکنون در شورای عالی فضای مجازی در حال انجام است و تصمیمگیری نهایی بر عهده این شورا خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تیم مذاکرهکننده پس از انجام گفتوگوها با تلگرام، نتیجه و مفاد توافقات اولیه را به داخل کشور منتقل کرده است، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی درباره آخرین بندهای توافق تصمیمگیری خواهد کرد.
پور دهقان افزود: برخی از موارد مطرحشده همچنان نیازمند بررسی بیشتر است و هنوز درباره چند بند به نتیجه نهایی نرسیدهایم. بخشی از موضوعات جنبه فنی دارد و ممکن است در صورت بروز اختلاف، لازم باشد مرجع مشخصی تعیین شود.
وی تأکید کرد: جزئیات دقیق توافقات در اختیار شورا قرار گرفته و قرار است جمعبندی نهایی در این سطح انجام شود. در صورت تأیید شورای عالی فضای مجازی، مراحل بعدی اجرای توافقات دنبال خواهد شد.
پوردهقان در پایان ابراز امیدواری کرد که پس از طی روند بررسی و تأیید نهایی، توافقات حاصلشده به نتیجه مطلوب برسد.
به گزارش مهر، موضوع رفع فیلتر تلگرام مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و به شرط پذیرش شروط ایران توسط تیم مذاکره کننده به تلگرام اعلام شده که امضای تفاهمنامه با این پلتفرم منوط به پذیرش این شروط است.
بر این اساس محدودسازی مطالب تحریکآمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه از جمله شروط اعلام شده به تلگرام است.
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