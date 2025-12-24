ظرفیت پذیرش بومی مناطق محروم آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته‌های مصوب در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد. آزمون شفاهی بر اساس جدول زمانبندی که در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه ارائه می‌شود، برگزار خواهد شد.

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند از ۳۰ آذر تا ۴ دی ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (آزاد، بومی و یا رزمنده) صرفاً یکی از رشته‌های فوق تخصصی را انتخاب و بر اساس مفاد راهنما ثبت نام کنند.

جدول ظرفیت پذیرش بومی با اولویت مناطق محروم چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به همراه شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی توسط دانشگاه‌ها با اولویت مناطق محروم اعلام شده است.

مشمولین شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی توسط دانشگاه‌ها با اولویت مناطق محروم:

فرد متقاضی استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی باید به طور کامل دارای یکی از شرایط ذیل بر اساس رای صادره در چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

۱- متقاضی باید متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیلات را (اعم از متوالی یا متناوب) در یکی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد تقاضا باشد.

۲- متقاضی حداقل سه مقطع تحصیلی را (اعم از متوالی یا متناوب) در یکی از شهرهای استان مورد تقاضا گذرانده باشد.

۳- محل تولد یکی از والدین و یا همسر متقاضی در استان مورد نظر بوده و همچنین فرد ۵ سال اقامت اخیر (منتهی به سال برگزاری آزمون) در یکی از شهرهای استان مورد تقاضا را داشته باشد. (ارسال اسکن شناسنامه والدین یا همسر و مدرکی دال بر ۵ سال اقامت داوطلب در آن استان)

- استشهاد محلی مبنی بر سکونت دائم و در حال حاضر در آن استان تایید شده توسط مراجع ذیصلاح.

توجه: لازم است کلیه بخش‌های فرم استشهاد محلی مشتمل بر آدرس با قید استان، شهر، خیابان، کوچه، پلاک، کدپستی و زمان سکونت با امضای ۴ نفر از اهالی محل با ذکر مشخصات و امضای کلانتری و یا شورای شهر محل تعهد تکمیل شود. (استشهاد محلی سال‌های گذشته مورد قبول نیست.)

۴- مستخدمین پیمانی، قراردادی (تمام وقت،) رسمی -آزمایشی یا رسمی- قطعی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت با حداقل ۵ سال سابقه استخدام و خدمت اخیر در مناطق محروم استان متقاضی.

۵- مستخدمین قراردادی تمام وقت پیمانی یا رسمی - آزمایشی یا رسمی- قطعی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت با حداقل ۳ سال سابقه مدیریتی یا سرپرستی در مناطق محروم استان متقاضی به عنوان رئیس شبکه بهداشتی درمانی و یا رئیس بیمارستان. (ارسال اسکن مدارک دال بر تایید شرایط الزامی است).

۶- متقاضیان تحصیل در مقطع فوق تخصصی که سابقه حداقل ۶ سال خدمت با مدرک پزشکی عمومی در مناطق محروم استان متقاضی را داشته باشند.

۷- حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت هر رشته- محل (به صورت سهمیه از ظرفیت اصلی و یا به صورت مازاد بر ظرفیت) مطابق جدول زیر و صلاحدید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به مشمولین پذیرش براساس این شیوه نامه تعلق خواهد یافت.

جدول ظرفیت پذیرش بومی با اولویت مناطق محروم چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی

دانشگاه محل تعهد رشته‌های فوق تخصصی مورد نیاز (ظرفیت یک نفر در هر رشته) آبادان نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. گوارش کودکان. مغز و اعصاب کودکان. جراحی قلب و عروق. (۷ نفر) خراسان شمالی روماتولوژی. بیماری‌های ریه. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. مغز و اعصاب کودکان. ریه کودکان. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی. جراحی قلب و عروق. (۱۲ نفر) رفسنجان روماتولوژی. بیماری‌های ریه. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. طب نوزادی و پیرامون تولد. عفونی کودکان. (۶ نفر) قزوین نفرولوژی . قلب کودکان. کلیه کودکان. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی. (۷ نفر) کاشان نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. قلب کودکان. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. گوارش کودکان. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی کودکان. (۸ نفر) کرمان خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. گوارش کودکان. ریه کودکان. جراحی قلب و عروق. (۵ نفر) نیشابور نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. طب نوزادی و پیرامون تولد. (۳ نفر) بیرجند غدد درون ریز و متابولیسم. روماتولوژی. بیماری‌های ریه. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. بیماری‌های قلب و عروق. مراقبت‌های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. گوارش کودکان. عفونی کودکان. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. روماتولوژی کودکان. ریه کودکان. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی. جراحی قلب و عروق. آلرژی و ایمونولوژی بالینی. (۲۳ نفر) ایلام نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. بیماری‌های قلب و عروق. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. گوارش کودکان. ریه کودکان. جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی قلب و عروق. آلرژی و ایمونولوژی بالینی. (۱۳ نفر) بندرعباس غدد درون ریز و متابولیسم. بیماری‌های ریه. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. گوارش کودکان. روماتولوژی کودکان. ریه کودکان. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی. جراحی قلب و عروق. (۱۴ نفر) بوشهر روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. بیماری‌های ریه. خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. عفونی کودکان. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. مغز و اعصاب کودکان. روماتولوژی کودکان. ریه کودکان. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی. (۱۷ نفر) جهرم روماتولوژی. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. گوارش کودکان. عفونی کودکان. (۸ نفر) زاهدان روماتولوژی. بیماری‌های ریه. خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. گوارش کودکان. مغز و اعصاب کودکان. روماتولوژی کودکان. ریه کودکان. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی. جراحی قلب و عروق. آلرژی و ایمونولوژی بالینی. (۱۷ نفر) زنجان بیماری‌های ریه. خون و سرطان بالغین.گوارش کودکان. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی قلب و عروق. (۷ نفر) سمنان بیماری‌های ریه. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. جراحی کودکان. (۶ نفر) فسا بیماری‌های ریه. نفرولوژی . بیماری‌های قلب و عروق. جراحی کودکان. (۴ نفر) کردستان روماتولوژی. بیماری‌های ریه. خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. طب نوزادی و پیرامون تولد. مغز و اعصاب کودکان. روماتولوژی کودکان. ریه کودکان. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی قلب و عروق. (۱۲ نفر) کرمانشاه روماتولوژی. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. گوارش کودکان. عفونی کودکان. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی. جراحی قلب و عروق. آلرژی و ایمونولوژی بالینی. (۱۵ نفر) گلستان خون و سرطان بالغین. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی قفسه صدری. جراحی قلب و عروق. (۴ نفر) لرستان روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. بیماری‌های ریه. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. کلیه کودکان. مغز و اعصاب کودکان. ریه کودکان. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی. جراحی قلب و عروق. آلرژی و ایمونولوژی بالینی. (۱۸ نفر) همدان نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی قفسه صدری. (۸ نفر) یاسوج روماتولوژی. بیماری‌های ریه. خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. طب نوزادی و پیرامون تولد. کلیه کودکان. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. مغز و اعصاب کودکان. (۸ نفر) یزد مراقبت‌های ویژه. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. جراحی قفسه صدری. (۴ نفر) شاهرود روماتولوژی. بیماری‌های ریه. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. قلب کودکان. گوارش کودکان. جراحی قلب و عروق. (۷ نفر) ارومیه غدد درون ریز و متابولیسم. بیماری‌های ریه. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. ریه کودکان. جراحی قفسه صدری. (۷ نفر) مراغه غدد درون ریز و متابولیسم. بیماری‌های ریه. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. طب نوزادی و پیرامون تولد. گوارش کودکان. جراحی قفسه صدری. جراحی قلب و عروق. (۹ نفر) بم غدد درون ریز و متابولیسم. بیماری‌های ریه. نفرولوژی . مراقبت‌های ویژه.طب نوزادی و پیرامون تولد. عفونی کودکان. (۶ نفر) شهرکرد نفرولوژی . طب نوزادی و پیرامون تولد. کلیه کودکان. گوارش کودکان. مغز و اعصاب کودکان. جراحی قفسه صدری. (۶ نفر) اراک روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. (۷ نفر) دزفول روماتولوژی. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. گوارش کودکان. مغز و اعصاب کودکان. آلرژی و ایمونولوژی بالینی. (۱۱ نفر) سبزوار نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. قلب کودکان. خون و سرطان کودکان. عفونی کودکان. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی. جراحی قلب و عروق. (۹ نفر) بابل کلیه کودکان. عفونی کودکان. مغز و اعصاب کودکان. (۳ نفر) اهواز غدد درون ریز و متابولیسم. روماتولوژی. بیماری‌های ریه. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. کلیه کودکان. گوارش کودکان. عفونی کودکان. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. مغز و اعصاب کودکان. ریه کودکان. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی. جراحی قفسه صدری. جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی. جراحی قلب و عروق. (۱۹ نفر) گیلان بیماری‌های ریه. خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. خون و سرطان کودکان. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. (۵ نفر) لارستان گوارش و کبد بالغین. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. جراحی قلب و عروق. (۴ نفر) مازندران خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. روماتولوژی کودکان. (۳ نفر) گناباد بیماری‌های ریه. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. (۷ نفر) زابل روماتولوژی. بیماری‌های ریه. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. قلب کودکان. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. جراحی قفسه صدری. (۱۰ نفر) قم غدد درون ریز و متابولیسم. بیماری‌های ریه. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. مغز و اعصاب کودکان. ریه کودکان. (۶ نفر) اردبیل غدد درون ریز و متابولیسم. بیماری‌های ریه. خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. جراحی کودکان. جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی. (۱۰ نفر) شوشتر غدد درون ریز و متابولیسم. گوارش و کبد بالغین. نفرولوژی . خون و سرطان بالغین. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. (۶ نفر) ایرانشهر خون و سرطان بالغین. مراقبت‌های ویژه. طب نوزادی و پیرامون تولد. عفونی کودکان. جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی. جراحی کودکان. جراحی قلب و عروق. (۷ نفر) جیرفت غدد درون ریز و متابولیسم. گوارش و کبد بالغین. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. گوارش کودکان. غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. ریه کودکان. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. (۹ نفر)

ظرفیت پذیرش بومی با اولویت مناطق محروم چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی تعداد ۳۷۷ نفر است.