به گزارش خبرگزاری مهر، خضر کاک درویشی در این زمینه افزود: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز و همچنین موافقت رئیس‌جمهور با پیشنهاد وزیر کشور و مستند به عملکرد موفق مدیریت مصرف انرژی در سال ۱۴۰۳ با تغییر ساعت کاری، بدین وسیله ساعات کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در بازه زمانی یک دی ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین سال آینده از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ ظهر تعیین می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آغاز به کار واحدهای عملیاتی، خدمات رسان، آموزشی، بهداشتی و درمانی که مستقیماً به مردم ارائه خدمت می‌کنند، نظیر بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها، مطابق با تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ ت ۶۱۰۱۱ ه مورخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی همچنین افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی (به استثنای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی) موظفند نسبت به خاموش بودن تمامی وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و ایام تعطیل اقدام نمایند.

کاک درویشی در پایان تأکید کرد: ضروری است مدیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کنند که با اجرای مفاد این بخشنامه هیچ خدشه‌ای در نحوه پاسخگویی و تداوم ارائه خدمت به مردم ایجاد نشود.