۲۳ درصد ظرفیت گاز صنعت پتروشیمی خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مهدوی ابهری در آئین امضای تفاهم‌نامه مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی با سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی، با اشاره به تجارب سال‌های گذشته اظهار کرد: جلسات صرفه‌جویی انرژی در سال‌های قبل به موضوعی فراموش‌شده تبدیل شده بود و عملاً پیگیری مستمری در این زمینه وجود نداشت.

وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کند، افزود: در حالی که مصرف واقعی این صنعت باید به حدود ۳۳ میلیارد مترمکعب برسد، اکنون با ۲۳ درصد ظرفیت خالی مواجه هستیم. حدود ۶۰ درصد از این مصرف مربوط به خوراک است که ارزشی در حدود ۲۰ میلیارد دلار دارد.

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تأکید بر نقش این رقم در تولید ناخالص داخلی کشور تصریح کرد: سال گذشته به دلیل محدودیت‌های گازی، حدود ۱.۴ میلیارد دلار صادرات را از دست دادیم که معادل ۲.۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور است، این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه بر افزایش ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی تأکید شده است.

ابهری با اشاره به وضعیت تحویل گاز در سال جاری گفت: امسال گاز بیشتری به صنعت پتروشیمی تحویل نشده و تنها به دلیل دیرتر سرد شدن هوا، فشار کمتری به شبکه گاز وارد شده است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۵ قانون کسب‌وکار، باید خسارت ناشی از قطع یا محدودیت گاز به صنایع پرداخت شود، اما نه‌تنها این خسارت پرداخت نشده، بلکه پیشنهاد انعقاد قراردادهای هشت‌ماهه نیز مطرح شده است که با اصول تولید صنعتی همخوانی ندارد.

این مقام صنفی با اشاره به راهکارهای مدیریت ناترازی گاز اظهار کرد: استفاده از پتانسیل مردم در قالب فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی، اجرای طرح‌های افزایش فشار مخازن که در اختیار وزارت نفت است، جمع‌آوری گازهای فلر برای جلوگیری از هدررفت منابع و همچنین سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز از جمله اقداماتی است که باید به‌طور جدی دنبال شود.

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه ناترازی انرژی موضوع تازه‌ای نیست، گفت: ما ۱۰ سال پیش از وجود این ناترازی آگاه بودیم، اما بروکراسی موجود اجازه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در میادین نفتی را نداد. در نهایت توانستیم توسعه دو میدان پازن و گردان را بر عهده بگیریم و اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری، قرارداد توسعه پنج میدان دیگر نیز منعقد خواهد شد.