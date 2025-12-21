بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: جلسه این کمیسیون بعد از ظهر امروز یکشنبه، ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴، با حضور اعضا برگزار شد.

رضایی گفت: حسن قشقاوی، نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی، گزارشی از سفر اخیر اعضای کمیسیون به روسیه و بلاروس که به همراه وزیر امور خارجه انجام شده بود، ارائه کرد.

وی افزود: در ادامه جلسه، طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مورد بررسی قرار گرفت؛ بخشی از مواد این طرح تصویب شد و برخی دیگر به کمیته امنیت ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون با اشاره به بخش پایانی جلسه اظهار کرد: در این جلسه سه انتخابات برگزار شد. ابتدا نماینده کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون کنسولی، حقوقی و قضائی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور انتخاب شد که برای این سمت حجت‌الاسلام وحید احمدی، نماینده کنگاور برگزیده شد.

رضایی ادامه داد: در بخش بعدی، مجتبی زارعی، نماینده تهران و عضو کمیسیون، به عنوان عضو کمیسیون مشترک طرح نظام‌بخشی فضای مجازی انتخاب شد.

وی همچنین گفت: در بخش پایانی جلسه، انتخابات نمایندگان کمیسیون در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ برگزار شد و سارا فلاحی، نماینده ایلام، علی خضریان و اسماعیل کوثری، نمایندگان تهران، به عنوان نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.