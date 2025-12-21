کشف بیش از یک میلیون نخ سیگار خارجی قاچاق در مرزهای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرج رستمی بعدازظهر یکشنبه در تشریح این خبر به رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در راستای طرح پاکسازی نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج کالاهای قاچاق، مرزداران این فرماندهی توانستند طی عملیاتی، ضربات سختی را به قاچاقچیان سیگار وارد کنند.

وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان بلافاصله با مشاهده مرزبانان با استفاده از تاریکی هوا و پوشش جنگلی منطقه از محل متواری شدند، گفت: مأموران در بازرسی از محل تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق که بنا به اعلام کارشناسان ۴۶ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال ارزش گذاری شده را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان در ادامه سخنان خود، خاطر نشان کرد: دستگیری قاچاقچیان متواری شده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد.

وی تصریح کرد: مرزبانان به طور شبانه روزی و در سخت‌ترین شرایط جوی و جغرافیایی با بهره گیری از تجهیزات فنی، به رصد کامل نوار مرز پرداخته و با هر گونه تردد غیر مجاز و ورود و خروج کالای ممنوعه مقابله می‌کنند.