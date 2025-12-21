  1. جامعه
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

سردار رادان: امیر سرتیپ نیک‌نژاد فرمانده‌ای محبوب بود

فرمانده کل انتظامی کشور در مراسم تشییع پیکر رئیس سابق شهربانی کل کشور، بر شجاعت، صداقت و خدمات ارزشمند او در دوران انقلاب و مسئولیت‌های خطیرش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در حاشیه مراسم تشییع پیکر امیر سرتیپ سید رضا نیک نژاد، رئیس شهربانی کل کشور در دهه شصت، اظهار داشت: مرحوم از مبارزینی بودند که در دوران انقلاب اسلامی توانستند، خودشان را به خوبی ثابت کنند.

فرمانده کل انتظامی کشور، با اشاره به اینکه امیر "نیک‌نژاد" یکی از فرماندهان خوشنام و محبوب شهربانی کل کشور به دلیل صداقت، شجاعت، متانت و ادب در بین نیروها و مردم شناخته شده بود، تصریح کرد: وی نقش مهمی در سازماندهی و هدایت شهربانی پیش از ادغام داشت.

ارشدترین مقام انتظامی کشور با بیان اینکه مرحوم نیک نژاد زمانی مسؤلیت شهربانی کردستان را پذیرفت که کمتر کسی پیدا می‌شد که این مسئولیت را قبول کند، یادآور شد: امیر نیک نژاد منشأ بسیاری از خیرات در آن زمان پرخاطره و مخاطره بود و بعد از آن هم ریاست شهربانی کل کشور را داشت که درگذشت شأن باعث تأثر و تالم عمیق بنده شد.

