دیپلماسی پلیسی ایران و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو سفر خرداد ماه سال جاری هیئت تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران، سردار احمدرضا رادان به دعوت وزیر امور داخله کشور جمهوری تاجیکستان سپهبد رمضان رحیم‌زاده و با هدف توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های پلیسی و انتظامی، وارد این کشور شد.

گفتنی است؛ سردار رادان طی مراسمی در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه مورد استقبال سرلشکر "عبدالرحمن علم‌شازاده"، معاون اول وزیر امور داخله جمهوری تاجیکستان قرار گرفت.

در دیدار با سپهبد رمضان رحیم‌زاده، زمینه‌های همکاری و توسعه بیش از پیش تعاملات دوجانبه در حوزه‌های پلیسی و انتظامی، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، برگزاری کمیته‌های کارشناسی و تخصصی انتظامی، تسهیل همکاری‌ها و تبادل اطلاعات در خصوص افراد تحت تعقیب و بازداشت شده دو کشور، توسعه همکاری‌های آموزشی، تسهیل همکاری‌ها در ارائه خدمات متقابل به اتباع دو کشور و تبادل تجربیات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.