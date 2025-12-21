  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

محورهای سفر رئیس‌جمهور بلاروس به روسیه

رئیس‌جمهور بلاروس قرار است در سفر به روسیه ضمن دیدار با «ولادیمیر پوتین»، در نشست‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس امروز یکشنبه و فردا (روزهای ۲۱ و ۲۲ دسامبر) برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به مسکو سفر خواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس‌جمهور بلاروس قرار است در جریان این سفر، در نشست‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت کند.

از سوی دیگر، سخنگوی دفتر لیاست جمهوری روسیه (کرملین) نیز اعلام کرد که پوتین در سن پترزبورگ با روسای جمهور بلاروس و قرقیزستان دیدار خواهد داشت.

