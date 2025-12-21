محورهای سخنان «پوتین» در نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز یکشنبه در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا اعلام کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا جایگاه خود را به عنوان یک مرکز خودکفا در جهان چندقطبی نوظهور تثبیت کرده است.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: همکاری‌ها در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنان به طور پیوسته در حال گسترش است. توسعه همکاری‌ها در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا در راستای منافع هر یک از کشورهای عضو است.

ولادیمیر پوتین سپس در ادامه اضافه کرد: توسعه همکاری‌ها در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تضمین ثبات اقتصادی برای کل منطقه کمک می‌کند و به ویژه در مواجهه با تلاطم اقتصاد جهانی حائز اهمیت است.