بلاروس: استقرار اورشنیک پاسخی به اقدامات تهاجمی علیه مینسک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ویکتور خرنین وزیر دفاع بلاروس امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: استقرار سامانه موشکی اورشنیک پاسخی به اقدامات تهاجمی علیه مینسک است.

وزیر دفاع بلاروس ادامه داد: متجاوزان باید درک کنند که متحمل خسارت سنگینی خواهند شد. تحویل سامانه موشکی اورشنیک به مینسک موازنه قدرت در اروپا را تغییر نخواهد داد؛ این سامانه با هدف بازدارندگی راهبردی طراحی شده است.

دفتر رئیس‌جمهور بلاروس ۷ آبان ماه اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها برای راه‌اندازی سامانه روسی «اورشنیک» در این کشور انجام شده است.

ناتالیا آیزمونت، سخنگوی دفتر رئیس‌جمهوری بلاروس، گفته بود: امروز گزارشی نظامی در این زمینه از رئیس‌جمهور در این باره دریافت کردیم و ارتش تأکید کرد که این سامانه در ماه دسامبر سال جاری به‌طور رسمی به‌کار گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر، برونیوس بیلیاوسکاس معاون وزیر دفاع ملی لیتوانی ساعاتی پیش اعلام کرد که لهستان آمادگی دارد در توسعه زیرساخت‌های نظامی در منطقه موسوم به «دالان سووالکی» با لیتوانی همکاری کند.

دالان سووالکی، منطقه‌ای در امتداد مرز لهستان و لیتوانی است که بلاروس را از منطقه کالینینگراد روسیه جدا می‌کند.

معاون وزیر دفاع ملی لیتوانی گفت: لهستان در حال بررسی امکان ایجاد یک میدان آموزشی در اراضی مجاور دالان سووالکی است. چنین تأسیساتی نمونه مشابهی در اروپا ندارد.