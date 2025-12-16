لوکاشنکو، اتهامات علیه مادورو را نادرست خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر لوکاشنکو رئیسجمهوری بلاروس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی «نیوزمکس»، اتهامات درباره دخالت نیکلاس مادورو رئیسجمهوری ونزوئلا در قاچاق مواد مخدر را رد کرد.
او گفت: نه شما چنین مدرکی دارید و نه من. این ادعا درست نیست.
این مقام بلاروس افزود: قاچاق مواد مخدر، مانند بسیاری از پدیدههای دیگر از جمله قاچاق انسان، فحشا و قاچاق سلاح، واقعیت دنیای امروز است. باید با آن مبارزه کرد، اما قاچاق مواد مخدر را نمیتوان با موشک از بین برد.
لوکاشنکو تأکید کرد که به جای راه انداختن جنگ، احتمالاً باید به دنبال راههای جدیدی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر بود.
وی گفت اگر نیکلاس مادورو تصمیم بگیرد به بلاروس سفر کند، از او استقبال خواهد شد، اما چنین موضوعی تاکنون مطرح نشده است.
نظر شما