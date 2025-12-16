  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

لوکاشنکو، اتهامات علیه مادورو را نادرست خواند

لوکاشنکو، اتهامات علیه مادورو را نادرست خواند

رئیس‌جمهوری بلاروس، اتهامات علیه رئیس‌جمهوری ونزوئلا را نادرست اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهوری بلاروس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی «نیوزمکس»، اتهامات درباره دخالت نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در قاچاق مواد مخدر را رد کرد.

او گفت: نه شما چنین مدرکی دارید و نه من. این ادعا درست نیست.

این مقام بلاروس افزود: قاچاق مواد مخدر، مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر از جمله قاچاق انسان، فحشا و قاچاق سلاح، واقعیت دنیای امروز است. باید با آن مبارزه کرد، اما قاچاق مواد مخدر را نمی‌توان با موشک از بین برد.

لوکاشنکو تأکید کرد که به جای راه انداختن جنگ، احتمالاً باید به دنبال راه‌های جدیدی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر بود.

وی گفت اگر نیکلاس مادورو تصمیم بگیرد به بلاروس سفر کند، از او استقبال خواهد شد، اما چنین موضوعی تاکنون مطرح نشده است.

کد خبر 6690810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      هرکس مورد اتهام غرب قراربگیرد حتما آدم خوبی وطن پرست است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها