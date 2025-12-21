شگفتی خیبر در اصفهان مقابل سپاهان؛ نماینده لرستان راهی یک چهارم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و خیبر خرم آباد از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی پیگیری شد که با پیروزی ۳ بر یک میهمان خرم آبادی همراه بود.

محمد عسکری (۱۵) برای سپاهان و محسن سفیدچغایی (۵)، علی خانزادی (۴۷) و امیرحسین فارسی (۷۴) برای خیبر گلزنی کردند تا شاگردان سیدمهدی رحمتی با خلق شگفتی در کسب پیروزی مقابل صدرنشین فعلی لیگ برتر راهی مرحله یک چهارم شوند.

سپاهان در حالی شکست خورد که با تشخیص var در دقیقه ۶۵ صاحب ضربه پنالتی شد اما ضربه امید نورافکن را حسین پورحمیدی به خوبی گرفت تا زردپوشان متحمل شکست خانگی اینچنینی شوند و از دور رقابت‌ها کنار بروند.