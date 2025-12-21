  1. ورزش
یک هشتم نهایی جام حذفی؛

خیبر به دنبال شکستن طلسم مقابل سپاهان/ پیکان در اندیشه صعودی راحت

تیم فوتبال خیبر امروز در حالی رو در روی سپاهان قرار می گیرد که شاگردان سید مهدی رحمتی امیدوارند تا برای اولین بار مقابل این تیم به پیروزی برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال با انجام دو بازی پیگیری خواهد شد که تیم‌های لیگ برتری سپاهان و خیبر در مهم‌ترین بازی به مصاف هم می‌روند.

سپاهان - خیبر

تیم‌های فوتبال سپاهان و خیبر در حالی امروز به مصاف هم می‌روند که دو تیم شرایط خوبی در جدول دارند و سپاهان به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می‌شود و تیم خیبر هم در بین ۶ تیم بالای جدول قرار دارد. سپاهان و خیبر تاکنون ۴ بار به مصاف هم رفته اند که هر ۴ بازی با برتری زرد پوشان همراه بوده و خیبر تاکنون موفق به کسب امتیاز مقابل سپاهان نشده است. سپاهان با شکست مس کرمان و خیبر با حذف آکادمی کیا راهی این مرحله شده اند.

این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت امیر عرب براقی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.

نفت و گاز گچساران - پیکان

تیم فوتبال نفت و گاز گچساران که شرایط خوبی در لیگ دسته اول ندارد امروز از پیکان لیگ برتری میزبانی می‌کند. قرار بود این بازی روز گذشته برگزار شود که با اعلام سازمان لیگ با ۲۴ ساعت تأخیر امروز برگزار خواهد شد. این دو تیم تاکنون ۴ بار به مصاف هم رفته اند که ۳ بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده و یک بازی هم پیکانی‌ها با پیروزی از زمین خارج شده اند.

این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت محمد علی صلاحی برگزار خواهد شد.

