به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس از مرحله یک شانزدهم جام حذفی در حالی با پیروزی میزبان تبریزی در ضیافت پنالتی‌ها همراه بود که حاشیه‌هایش پس از سوت پایان بازی در فضای مجازی اوج گرفت و بیانیه‌های متعددی از سوی هر دو باشگاه در خصوص حرمت شکنی ها صورت گرفت.

کاظم محمودی، پیشکسوت تراکتور در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی این مسابقه از برتری فنی تراکتور، نقش تعیین‌کننده هواداران، عملکرد دروازه‌بان‌ها و همچنین چالش‌های انضباطی فوتبال ایران صحبت کرد و نگاهی هم به مسیر آینده این تیم در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا داشت.

تراکتور می‌توانست در ۹۰ دقیقه کار را تمام کند

محمودی معتقد است تراکتور در جریان بازی برتری محسوسی نسبت به حریف داشت: واقعیت این است تراکتور در ۹۰ دقیقه فوتبال بهتری ارائه داد و حتی می‌توانست کار را همان‌جا تمام کند. در نیمه اول سه موقعیت مسلم گلزنی داشتیم که متأسفانه به گل تبدیل نشد. به نظر من یک عدم تمرکز لحظه‌ای و یک صحنه مشکوک به خطا باعث شد بازی به تساوی کشیده شود.

بازی فنی و جذابی بود

پیشکسوت تراکتور کیفیت فنی مسابقه را بالا توصیف کرد و گفت: بازی پرهیجانی بود و به نظرم یکی از فنی‌ترین بازی‌هایی بود که شاهدش بودیم. در ضربات پنالتی هم شرایط خوب پیش رفت و هیجان تا آخر ادامه داشت.

بیرانوند در روز اوج خودش بود

او با اشاره به عملکرد پیام نیازمند و علیرضا بیرانوند دروازه‌بان‌های دو تیم در ضربات پنالتی تأکید کرد: دروازه‌بان‌های هر دو تیم عالی بودند، به‌خصوص بیرانوند که نمایش بسیار خوبی داشت. در نهایت هم تراکتور به حق خودش رسید.

برگ برنده تراکتور همین هوادار است

محمودی نقش تماشاگران را در این مسابقه بسیار مهم دانست. او در این باره با وجود تمام حاشیه‌هایی که گفته می‌شود از جانب هواداران منتسب به این تیم رقم خورد، یادآور شد: حضور هواداران تراکتور واقعاً تأثیرگذار بود. این تیم هواداران زیادی دارد و همین موضوع باعث می‌شود فضای بازی‌ها خاص و پرانرژی باشد.

مربی پیشین تراکتور در پاسخ به اینکه چرا هوادار باید به پیشکسوتان فوتبال کشور بخصوص کریم باقری و افشین پیروانی که ترک زبان هستند، توهین کند، گفت: من نمی‌خواهم درباره شخص خاصی صحبت کنم و تمام فوتبالی‌ها قابل احترام هستند. اجازه دهید در این باره ریشه‌یابی کنیم و اقدام صحیح را از کمیته‌های حقوقی فدراسیون هم انتظار داشته باشیم. در سال‌های گذشته توهین‌های ناشایست زیادی را دیده‌ایم، اما برخورد بازدارنده‌ای با آنها نشده و همین موضوع باعث تکرار این اتفاقات شده است.

تبعیض‌های انضباطی اذیت کننده است

او ادامه داد: من مخالف هرگونه توهین هستم، اما در فضای پرهیجان فوتبال چنین اتفاقاتی فقط مختص یک تیم یا یک ورزشگاه نیست و در بسیاری از استادیوم‌ها دیده می‌شود. بعضی تصمیمات انضباطی باعث دلخوری می‌شود، چون احساس دوگانگی به وجود می‌آورد. اگر قرار است قانونی اجرا شود، باید برای همه یکسان باشد. به نظر من فقط با برخورد قاطع و بدون تبعیض می‌توان این مشکلات را اصلاح کرد. شاید همان روز که در ورزشگاه آزادی به تراکتوری‌ها توهین شد، برخورد قاطع انضباطی می‌دیدیم اتفاقات بد دیگری را شاهد نبودیم.

برد مهم مقابل پرسپولیس برای آینده تراکتور

او درباره اهمیت این پیروزی مقابل پرسپولیس تاکید کرد: تراکتور دیدار مهمی را مقابل پرسپولیس برد؛ بردی که بعد از چند ماه به دست آمد و از نظر روحی و روانی اهمیت زیادی برای تیم داشت.

محمودی با اشاره به ادامه مسیر تراکتور اظهار داشت: حالا تراکتور در حال آماده شدن برای لیگ نخبگان است و امیدواریم بتواند از حیثیت فوتبال ایران دفاع کند و سهمیه کشور را حفظ کند.

او در عین حال به سختی مسیر پیش‌رو اشاره کرد: تراکتور بازی مهمی را در جام حذفی پشت سر گذاشت، اما برنامه فشرده‌ای دارد. مدعیان سنتی مثل سپاهان، استقلال و پرسپولیس هم کاملاً آماده قهرمانی در لیگ برتر هستند.