به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «کریل دیمیتریِف» نماینده ویژه رئیس‌جمهوری روسیه در امور همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خارجی اعلام کرد دولت پنهان در اتحادیه اروپا و انگلیس، با فضاسازی علیه روسیه دنبال زدن جرقه جنگ جهانی سوم است.

وی با استقبال از پیام «تولسی گابارد» مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، گفت: باید عقلانیت، صلح و امنیت را احیا کرد.

گابارد پیشتر، طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، گزارش‌های رسانه‌ای درباره وجود طرح‌هایی از سوی روسیه برای تسلط بر سراسر اوکراین و دیگر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق را رد کرده بود.

نماینده ویژه رئیس‌جمهوری روسیه در امور همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خارجی در واکنش به پیام مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، گفت: گابارد، نه‌تنها در مستندسازی ریشه‌های پرونده ساختگی علیه روسیه در دوره باراک اوباما و جو بایدن رؤسای جمهوری پیشین آمریکا عملکرد درخشانی داشته، بلکه اکنون نیز در افشای ماشین جنگ‌طلب دولت پنهان که می‌کوشد با فضاسازی علیه روسیه در سراسر انگلیس و اتحادیه اروپا، جنگ جهانی سوم را شعله‌ور کند، نقش مهمی ایفا کرده است.