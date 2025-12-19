هجمه شدید مدودف به اجلاس سران اتحادیه اروپا درباره دارایی های روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه اجلاس سران اتحادیه اروپا در مورد داراییهای روسیه را «اجلاس دزدها» توصیف کرد.
وی افزود: اروپا برنامههای خود برای دزدیدن داراییهای روسیه را رها نکرده است، اما موقتاً در مورد این موضوع «سکوت» کرده است.
از سوی دیگر کریل دیمیتریف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی، روز جمعه پس از آنکه رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند به جای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه، از طریق استقراض پول برای تأمین مالی اوکراین اقدام کنند، گفت که قانون و خرد پیروز شدند.
دیمیتریف در شبکه ایکس نوشت: ضربه بزرگ به جنگطلبان اتحادیه اروپا به رهبری اورزولا [فون در لاین] شکستخورده — صداهای منطق در اتحادیه اروپا استفاده غیرقانونی از دارایی های روسیه برای تأمین مالی اوکراین را منع کرد.
رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه برای ارائه یک وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین به منظور پر کردن کسری بودجه قریبالوقوع آن به توافق رسیدند، اما در مورد استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تأمین این منابع به توافق نرسیدند.
