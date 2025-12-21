وزیر علوم سرپرست پارک علم و فناوری خلیج فارس را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم انتصاب حسین سیمایی خطاب به سید احسان حبیبی به شرح زیر است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر) " منصوب میشوید.
امید است با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی و توجه به راهبردهای اساسی دولت وفاق ملی و برنامههای ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری بهویژه توسعه پارک، مراکز رشد و حل مشکلات پیش روی واحدهای فناور و مؤسسات دانشبنیان مستقر ایفا نمائید.
انتظار میرود موارد زیر در اولویتهای کارهای اجرایی جناب عالی قرار گیرد: -اجرای کامل سیاستهای ابلاغی و تعامل مستمر با معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف -پیگیری امور مربوط به توسعه زیرساختهای فیزیکی و فناوری به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز واحدهای فناور -تدوین سازوکار عملیاتی جهت تحقق مرجعیت و دیپلماسی فناوری و نوآوری و رصد فناوریهای نوظهور -تلاش در جهت ماموریتگرایی پارک و ایجاد قطبهای فناوری -تعامل با دستگاههای اجرایی مرتبط ملی و استانی در جهت تأمین منابع مالی و جذب اعتبارات مربوطه -کمک به جذب سرمایهگذار برای پروژههای فناورمحور و زیرساختهای مرتبط و شکلگیری ظرفیت نوآوری با محوریت بخش خصوصی -کمک به افزایش تعاملات مؤثر و هدفمند مراکز علمی و فناوری و تعاملات سازنده با دیگر نهادهای اقتصادی، دستگاههای اجرایی و صنایع استان -پیگیری بهرهبرداری از منابع قانونی مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری از جمله مفاد قانون جهش تولید دانشبنیان با تاکید بر ماده ۱۱ این قانون توفیق و سربلندی روزافزون جناب عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
«سید احسان حبیبی» عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس است و از سوابق اجرایی وی میتوان به رئیس مرکز نوآوری و توسعه فناوری ساخت و مواد پیشرفته دانشگاه خلیج فارس، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس و عضو شورای فناوری مراکز رشد استان بوشهر اشاره کرد.
وزیر علوم همچنین در نامه جداگانهای از تلاشها و زحمات «رحمن دشتی» رئیس سابق پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر) در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
