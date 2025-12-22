به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان عسلویه به همراه دادستان، با حضور در جمع خانواده‌های ایتام و مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، شب یلدا را در فضایی صمیمی و حمایتی گرامی داشت.

به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا، اسکندر پاسالار فرماندار عسلویه به همراه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، با حضور در منازل و جمع خانواده‌های ایتام و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره بهزیستی، این آئین کهن ایرانی را در کنار آنان پاس داشتند.

فرماندار عسلویه با تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، شب یلدا را نمادی از همدلی، مهرورزی و توجه به نیازمندان دانست و بر تداوم چنین برنامه‌هایی در راستای تقویت روحیه امید و همبستگی اجتماعی تأکید کرد.