تعدادی از مدارس استان سمنان غیرحضوری شد

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از غیرحضوری شدن برخی مدارس همزمان با فردا دوشنبه اول دیماه خبر داد و ابراز کرد: دبستان دهخدا، دبستان طلایه داران، دبستان نبوت و دبستان گوهرشاد شاهرود فردا غیرحضوری خواهند بود.
وی افزود: در این مدارس دروس کلاسهای فوق، مطابق با برنامه هفتگی، به صورت آنلاین و در بستر شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) ارائه خواهد شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین اعلام کرد: آموزشگاه ابتدایی پسرانه بلال، آموزشگاه ابتدایی پسرانه شهید سردار سلیمانی، دخترانه مهر عظام و آموزشگاه استثنایی مهرورزان سمنان نیز فردا غیرحضوری خواهد بود.
شریفی بیان کرد: دبستان امام محمدباقر (ع) آرادان هم فردا غیرحضوری است.
وی افزود: مابقی مدارس استان سمنان طبق روال باز خواهند بود.
