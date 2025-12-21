  1. استانها
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶

تعدادی از مدارس استان سمنان غیرحضوری شد

تعدادی از مدارس استان سمنان غیرحضوری شد

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از غیرحضوری شدن برخی مدارس این استان خبر داد.

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از غیرحضوری شدن برخی مدارس همزمان با فردا دوشنبه اول دیماه خبر داد و ابراز کرد: دبستان دهخدا، دبستان طلایه داران، دبستان نبوت و دبستان گوهرشاد شاهرود فردا غیرحضوری خواهند بود.

وی افزود: در این مدارس دروس کلاس‌های فوق، مطابق با برنامه هفتگی، به صورت آنلاین و در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ارائه خواهد شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین اعلام کرد: آموزشگاه ابتدایی پسرانه بلال، آموزشگاه ابتدایی پسرانه شهید سردار سلیمانی، دخترانه مهر عظام و آموزشگاه استثنایی مهرورزان سمنان نیز فردا غیرحضوری خواهد بود.

شریفی بیان کرد: دبستان امام محمدباقر (ع) آرادان هم فردا غیرحضوری است.

وی افزود: مابقی مدارس استان سمنان طبق روال باز خواهند بود.

