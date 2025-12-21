تعدادی از مدارس استان سمنان غیرحضوری شد

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از غیرحضوری شدن برخی مدارس همزمان با فردا دوشنبه اول دیماه خبر داد و ابراز کرد: دبستان دهخدا، دبستان طلایه داران، دبستان نبوت و دبستان گوهرشاد شاهرود فردا غیرحضوری خواهند بود.

وی افزود: در این مدارس دروس کلاس‌های فوق، مطابق با برنامه هفتگی، به صورت آنلاین و در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ارائه خواهد شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین اعلام کرد: آموزشگاه ابتدایی پسرانه بلال، آموزشگاه ابتدایی پسرانه شهید سردار سلیمانی، دخترانه مهر عظام و آموزشگاه استثنایی مهرورزان سمنان نیز فردا غیرحضوری خواهد بود.

شریفی بیان کرد: دبستان امام محمدباقر (ع) آرادان هم فردا غیرحضوری است.

وی افزود: مابقی مدارس استان سمنان طبق روال باز خواهند بود.