مدارس ابتدایی البرز غیرحضوری و مادران دورکار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری البرز، علی صفری با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاههای اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: مدارس در مقطع ابتدایی برای روز سه شنبه دوم دی ماه غیرحضوری است. در این میان مقاطع بالاتر اعم از متوسطه اول و دوم مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز با بیان اینکه پیشدبستانی و مهدکودکها تعطیل خواهند بود، افزود: مادرانی که دانشآموز مقطع ابتدایی و پیشدبستانی و مهد کودک دارند میتوانند به دورکاری بروند.
صفری از استقرار پایگاههای سیار درمانی خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر استان مکلف شد پایگاههای سیار اورژانس و هلالاحمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.
وی استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.
صفری گفت: همه دستگاهها باید با جدیت وظایف تعیینشده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
