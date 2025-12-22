به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی در حلب گزارش دادند که درگیریهای مسلحانه ای میان عناصر وابسته به رژیم جولانی و وزارت دفاع این رژیم و همچنین عناصر قسد تحت حمایت آمریکا در محور دیر حافر واقع در شرق این شهر به وقوع پیوسته است.
رسانههای سوریه پیشتر نیز اعلام کرده بودند که عناصر قسد تجهیزات خود را از منطقه الطبقه به سمت دیر حافز در نزدیکی ایستهای بازرسی ارتش منتقل کردند.
لازم به ذکر است که مناطق شمال و شرق سوریه از ماهها قبل شاهد درگیریهای مکرر و پیوسته میان عناصر رژیم جولانی و قسد بوده است. توافق آتش بس میان آنها نیز نتوانست این درگیریها را متوقف کند.
