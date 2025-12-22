به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع فعال در حوزه حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که دست کم طی سه هفته گذشته ۴۰ زن علوی در این کشور ربوده شده‌اند.

وی اضافه کرد که این زنان ساکن حومه جبله، حمص و بانیاس بوده‌اند و وقوع چنین جنایاتی به مثابه خطر بزرگی علیه اوضاع انسانی و حقوق بشر در سوریه به شمار می‌رود.

این منبع تصریح کرد که برخی از زنانی که آزاد شده‌اند از حملات وحشیانه عوامل این جنایات و سرقت اعضای بدن زنان دیگر خبر می‌دهند.

وی بیان کرد که این جنایات نشان می‌دهد شبکه‌های سازماندهی شده در سوریه غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند.

لازم به ذکر است از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون بی ثباتی، کشتار، قتل و غارت در این کشور گسترش پیدا کرده است.