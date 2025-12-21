  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۴

پرواز بالگردهای اسرائیلی بر فراز جنوب سوریه

پرواز بالگردهای اسرائیلی بر فراز جنوب سوریه

منابع سوری از پرواز بالگردهای اسرائیلی بر فراز جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع از پرواز بالگردهای اسرائیلی بر فراز استانهای درعا و السویداء در جنوب سوریه خبر دادند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.

کد خبر 6697538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها