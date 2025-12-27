به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، رسانههای صهیونیستی به نقل از یک منبع سوری نزدیک به ابو محمد جولانی رئیس رژیم سوریه از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات غیرعلنی بین رژیم سوریه و رژیم صهیونیستی برای دستیابی به یک توافق امنیتی خبر داده و اعلام کردند که این توافق در آینده نزدیک امضا شود.
کانال صهیونیستی «آی ۲۴ نیوز»، در این رابطه نوشت که طی هفتههای اخیر پیشرفت مهمی در مسیر مذاکرات به وجود آمده و صحبت از امکان برگزاری یک نشست عالیرتبه سوری-اسرائیلی در یکی از کشورهای اروپایی مطرح است که ممکن است شاهد امضای رسمی این توافق باشد.
این منبع سوری با تاکید بر اینکه این پیشرفت اساساً به «تلاشهای گسترده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا» بازمیگردد، خاطرنشان کرد که توافق قریبالوقوع ممکن است شامل یک پیوست دیپلماتیک در کنار ترتیبات امنیتی باشد و بعید نیست که در یک دیدار مستقیم بین ابو محمد جولانی رئیس رژیم سوریه و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی امضا شود.
اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه رژیم سوریه، ماه گذشته اعلام کرده بود که دمشق انتظار دارد قبل از پایان سال به یک توافق امنیتی با تلآویو دست یابد که بر اساس توافقنامه جدایی نیروها در سال ۱۹۷۴، با «تغییرات جزئی» و بدون ایجاد مناطق حائل جدید، استوار خواهد بود.
در مقابل، تلآویو همچنان با درخواست دمشق مبنی بر عقبنشینی ارتش صهیونیستی از تمامی نقاطی که پس از سقوط بشار اسد در داخل خاک سوریه به تصرف خود درآورده بود، مخالفت میکنند.
منابع صهیونیستی از طریق کانال «آی ۲۴ نیوز» گزارش میدهند که ارتش صهیونیستی ممکن است از برخی از ۹ نقطهای که در حال حاضر کنترل میکند، عقبنشینی کند، اما این امر تنها مشروط به امضای یک توافق صلح کامل با سوریه است، نه صرفاً یک توافق امنیتی.
همزمان با اعلام این وبگاه، بنیامین نتانیاهو، لحن خود را علیه جولانی تندتر کرد و اظهار داشت که او «شروع به برداشتن گامهایی کرده است که تلآویو آنها را نخواهد پذیرفت». سازمان رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتانیاهو در جلسه کابینه امنیتی این رژیم پس از بازگشت از سفر به واشنگتن به شدت به جولانی حمله کرد.
این سازمان به نقل از نتانیاهو اعلام کرد: «جولانی از واشنگتن با غرور بازگشته و شروع به انجام کارهایی کرده است که ما آن را نخواهیم پذیرفت… او به دنبال آوردن نیروهای روسی به مرزهای سوریه و اسرائیل است».
