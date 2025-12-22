هوای اصفهان ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح دوشنبه یکم دی ماه با میانگین ۱۲۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های فرشادی و ۲۵ آبان با عدد ۱۱۷، میدان انقلاب ۱۴۱، پارک زمزم ۱۱۶، خیابان پروین اعتصامی ۱۰۳، دانشگاه صنعتی ۱۳۹، رودکی ۱۱۰، رهنان ۱۰۵، بولوار کاوه و ولدان ۱۰۹ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در خیابان زینبیه با عدد ۹۷ و میرزا طاهر ۶۴ AQI قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان هزار جریب با عدد ۱۵۱، سپاهان‌شهر ۱۵۹، احمدآباد ۱۵۲، فیض ۱۶۰ و کردآباد (خیابان جی) ۱۶۹ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

امروز هوای خمینی‌شهر، زرین‌شهر، کاشان و مبارکه در وضعیت قابل قبول و در قهجاورستان و شاهین‌شهر ناسالم برای گروه‌های حساس است.

هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد پیش‌بینی کرده است که طی ۷۲ ساعت پیش رو به دلیل سکون جوی و ماندگاری هوای سرد، شاخص آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان افزایش می‌یابد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.