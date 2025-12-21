صدور هشدار زرد هواشناسی؛ تشدید آلودگی هوا در ۵ کلانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ نسبت به پایداری جو و وارونگی دما، اعلام کرد: افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا دوشنبه (یکم دی) و سه‌شنبه (۲ دی‌) در تهران، کرج، اراک، اصفهان و یزد پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع آلاینده‌های ثابت و متحرک احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی نسبت به اجرای استانداردهای سختگیرانه آلایندگی برای صنایع و وسایل نقلیه، مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش تردد غیر ضروری، پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس، کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذیربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان توصیه می‌کند.