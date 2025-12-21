به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل شرایط پایداری جو و رکود نسبی و ماندگاری هوای سرد در ساعات اولیه روز از فردا دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه (یکم تا سوم دیماه) افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی پیشبینی میشود.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، غلظت آلایندهها طی ۷۲ ساعت پیش رو به ویژه در شهر اصفهان، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، نجف آباد، مبارکه و خمینی شهر روند افزایشی خواهد داشت.
هواشناسی اصفهان نسبت به کاهش کیفیت هوا و احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس و در صورت مهار نشدن منابع ثابت و متحرک آلایندهها در حد ناسالم برای عموم افراد جامعه هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که مصرف سوختهای فسیلی مدیریت و فعالیتهای صنعتی آلاینده کنترل شود.
هواشناسی همچنین بر لزوم کاهش تردد غیر ضروری، پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروههای حساس و کنترل و پایش مداوم شاخصهای آلودگی توسط دستگاههای ذی ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان و خودداری افراد از فعالیت ورزشی و صبحگاه در فضای باز در مدارس و مهدهای کودک تاکید کرده است.
