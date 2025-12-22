هاشمی: وحدت بستر ارائه خدمات مطلوب به مردم خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی یکشنبه شب در دیدار با فعالان مردمی، فرهنگی، اجتماعی و تعلیم و تربیت استان که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: ماه رجب ماه عبودیت و بندگی است و باید در این ایام در حق همدیگر دعا کنیم تا همه ما عاقبت به خیر شویم.
وی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی در راستای اجرای طرح زندگی با آیهها و اعتکاف در کشور درخشیدهاند و رتبههای برتر را کسب کردهاند، تاکید کرد: در خراسان جنوبی با توجه به وحدتی که در همه زمینهها وجود دارد، خدمات خوبی در عرصههای مختلف به مردم ارائه شده است نماینده ولی فقیه در استان محور اصلی این وحدت است.
هاشمی با اشاره به دو انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری، افزود: باید زمینه لازم در استان فراهم شود تا همه مردم خراسان جنوبی مانند گذشته حضور حداکثری در این دو انتخابات داشته باشند.
گفتنی است طی این جلسه تعدادی از شرکت کنندگان به بیان مسایلی چون وجود بیش از ۵۰۰ تشکل مردمی در استان و هزار و ۳۵۰ گروه جهادی، کسب رتبههای اول جوانان استان در حوزههای مختلف، ضرورت زمینه سازی برای تدارک پیوست فرهنگی برای فعالیتهای بانوان، فراهم شدن زمینه بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در مدارس، وجود ۷۶۰ کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان، استفاده از اساتید بینالمللی، تشکیل قرار گاه ایده پردازی، کم توجهی و کمی بودجه حوزه فرهنگ و هنر، حذف کتاب از سبد خانوادهها و وجود مشکل برای چاپ کتاب پرداختند.
