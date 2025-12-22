تدوین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر پایه نظر نخبگان و مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پناه یکشنبه شب در حاشیه دیدار خود با حدود ۷۰ نفر از فعالان حوزههای فرهنگی، اجتماعی و تعلیم و تربیت خراسان جنوبی در جمع رسانهها، با اشاره به برنامههای خود در سفر یک روزه به خراسان جنوبی، اظهار کرد: همه برنامههای مورد نظر با راهبری استاندار خیلی نظاممند برگزار شد و در همه این برنامهها مباحث مفید فراوانی در خصوص مسایل فرهنگی و اجتماعی این استان مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از اجرای نقشه مسیر فرهنگی که سال گذشته مصوب شد، حمایت کند، افزود: در این راستا کمکهای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی باید انجام شود.
خسروپناه بیان کرد: در زمینه علم و فناوری به لطف خداوند با وجود تحریمها، در حوزههای مختلف از جمله هوش مصنوعی و کوانتوم پیشرفتهای قابل توجهی تاکنون داشتهایم و سند هوش مصنوعی و کوانتوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.
مهاجرت معکوس
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: رشد تعداد پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان هم سبب شده تا شاهد مهاجرت معکوس به کشور باشیم، به طوری که در دو سال اخیر تعداد قابل توجهی از نخبگان از ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان به کشور برگشتهاند.
خسروپناه در ادامه با اشاره به تصویب سهمیه جذب هیئت علمی در بنیاد نخبگان، اظهار کرد: سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه همکاری مناسبی در این زمینه داشتهاند.
وی با بیان مصوبه دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مادرانی که سال آینده صاحب فرزند میشوند، گفت: بر اساس این مصوبه به کارت امید مادرانی که سال آینده فرزندی به دنیا آورند، ماهیانه طی دو سال دو میلیون تومان واریز میشود.
خسروپناه با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شکل قرارگاهی در حوزههای مختلف از دیدگاههای نخبگان و فعالان هر حوزه چون دانشگاهیان و حوزویان استفاده میکند، افزود: مصوبات این شورا دارای یک عقبه تصمیم سازی مردمی و نخبگانی در استانهای مختلف است و در این راستا در این سفرها هم نظریات مردم و نخبگان دریافت میشود.
تاثیر قطعی معدل در کنکور
وی در ادامه تاکید کرد: با وجود فضاسازیهای انجام شده، تاثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به تاکید زیاد معلمان، خانوادهها و دانش آموزان در این زمینه استمرار خواهد داشت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی و کرسیهای نظریه پردازی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی تاکنون در زمینه برپایی کرسیهای آزاد اندیشی فعالیتهای خوبی داشتهاند.
خسروپناه ادامه داد: کرسیهای نظریه پردازی هم توسط اساتید دانشگاه با آزادی کامل برگزار میشود و هیچ نهادی بر اساس مصوبه این شورا، حق دخالت در برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی و نظریه پردازی دانشگاهها را ندارد.
