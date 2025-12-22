برگزاری «الکترونیکی» انتخابات شوراهای شهر و روستا در میامی

احمد خرم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان میامی مانند دیگر نقاط ایران اسلامی یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، ابراز کرد: انتخابات در شهرستان میامی به صورت کاملاً الکترونیکی خواهد بود.

وی افزود: کمیته‌های مرتبط با ستاد انتخابات تمام تلاش خود را می‌کنند تا نوع رأی دهی در سیستم الکترونیکی که البته بسیار هم ساده و شفاف است، توضیح و آموزش داده شود تا مشکلی در زمینه برگزاری انتخابات نداشته باشیم.

فرماندار میامی با بیان اینکه فیلم‌های آموزشی نحوه رأس دهی الکترونیکی به مرور در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: انتخابات الکترونیکی مزیت‌های بسیار خوبی دارد که شفافیت و سرعت عمل از جمله آنها است اما مشروط به اینکه کار با دستگاه به درستی به مردم آموزش داده شود.

خرم با بیان اینکه فرایند نام نویسی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان میامی هم به صورت برخط و الکترونیکی خواهد بود، تاکید کرد: نحوه آموزش داوطلبان در سایت وزارت کشور هم به صورت ویدئویی آموزشی تهیه و توزیع شده است همچنین در بخشداری‌ها هم میزی را برای همین منظور تعبیه کرده ایم که نامزدها بتوانند نام نویسی خودشان را داشته باشند.

وی با بیان اینکه باشد تلاش کرد که نام نویسی نامزدها در موعد مقرر صورت گیرد زیرا نام نویسی تمدید نمی‌شود، افزود: خوشبختانه فرایندهای انتخاباتی در شهرستان میامی به خوبی و با همکاری خوب کمیته‌های برگزاری و نظارت، در حال انجام است و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.