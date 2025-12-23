به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح سه‌شنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان با اشاره به آغاز فصل زمستان گفت: در دو هفته گذشته چند تصادف فوتی بین بیرجند و خوسف رخ داده است.

وی ادامه داد: به همین منظور معاون عمرانی استان مامور بررسی دقیق علت این حوادث شده و لازم است نقاط حادثه‌خیز شناسایی و با همکاری پلیس اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

هاشمی با بیان اینکه جشنواره‌های پاییزه استان موفقیت قابل توجهی داشتند و علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان را به خوبی معرفی کردند، گفت: این جشنواره‌ها فرصت مناسبی برای معرفی پتانسیل‌های گردشگری و فرهنگی خراسان جنوبی هستند.

وی درباره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری پیش‌رو در تهران نیز اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی برای معرفی استان و جذب سرمایه‌گذار در حوزه گردشگری خواهد بود و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان آمادگی کامل برای حضور در این نمایشگاه را دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد استان در نوروز سال گذشته گفت: معاون رئیس جمهور، کاهش تصادفات منجر به فوت در خراسان جنوبی را موفقیت‌آمیز ارزیابی کردند که نتیجه تلاش میدانی تمامی دستگاه‌ها بود و امسال نیز باید اقدامات پیشگیرانه با جدیت بیشتری دنبال شود.

هاشمی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری تأکید کرد و گفت: پروژه‌هایی که دارای مجوز ماده ۲۳ هستند، باید با تزریق اعتبارات استانی و پیگیری کامل هر چه سریع‌تر به اتمام برسند تا استان آمادگی کامل برای استقبال از بهار و افزایش سفرها داشته باشد.