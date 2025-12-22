تولید جوجه یکروزه در کشور با کمبود مواجه نیست

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا صدیقپور در برنامه رادیو اقتصاد با بیان اینکه جوجه یکروزه یکی از مهمترین نهادههای پرورش مرغ و تولید محصولات پروتئینی است، افزود: با توجه به رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای گوشت مرغ و تخممرغ، اهمیت تأمین جوجههای یکروزه باکیفیت بیش از گذشته احساس میشود.
وی با اشاره به جایگاه گوشت مرغ بهعنوان ارزانترین منبع پروتئینی در سبد غذایی خانوارها اظهار داشت: امید میرود با برنامهریزیهای انجامشده، امسال از نظر تأمین پروتئین مورد نیاز مردم شامل گوشت مرغ و تخممرغ، شرایط مطلوبی رقم بخورد و مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور تصریح کرد: در حال حاضر کشور از نظر تولید جوجه یکروزه با چالش خاصی مواجه نیست، اما استمرار این وضعیت نیازمند حمایت و پایداری در زنجیره تأمین است.
صدیقپور با اشاره به وقفه ایجادشده در تأمین نهادههای مورد نیاز صنعت طیور گفت: متأسفانه در تأمین نهادهها اختلالاتی به وجود آمده که امید میرود هرچه سریعتر برطرف شود. به گفته وی، جوجههای یکروزه در بخش تولید مظلوم واقع شدهاند و در حالی که قیمتها در اقتصاد کشور با تورم افزایش مییابد، این محصول با ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت واقعی خود به بازار عرضه میشود.
وی تأکید کرد: تولید زمانی پایدار خواهد بود که برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد و در غیر این صورت ادامه فعالیت برای آنان ممکن نخواهد بود. دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور افزود: دولت در تلاش است با تأمین ارز مورد نیاز، مشکل نهادههای صنعت طیور را هرچه سریعتر حل کند.
صدیقپور در پایان با بیان اینکه تولید جوجه یکروزه فرآیندی پرتنش اما بسیار حیاتی در زنجیره امنیت غذایی کشور است، گفت: جوجه یکروزه باکیفیت تضمینکننده رشد سالم، تولید اقتصادی و سودآوری برای پرورشدهندگان بوده و انتخاب جوجههای سالم از نظر ژنتیکی و تغذیهای نقش مهمی در افزایش تولید و کیفیت محصولات پروتئینی دارد.
