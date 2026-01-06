  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

اعلام قیمت‌های نامتعارف گوشت مرغ صحت ندارد

اعلام قیمت‌های نامتعارف گوشت مرغ صحت ندارد

دبیر کانون سراسری مرغ گوشتی درباره نرخ گوشت مرغ پس از حذف ارز ۲۸,۵۰۰تومان گفت:قیمت‌هایی که در حال حاضر از برخی کانال‌ها بازنشر می‌شود صحت نداشته وهنوز نرخی مبنی بر تغییر قیمت اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خبرهایی مبنی بر قیمت‌های نامتعارف گوشت مرغ در حال چرخیدن در شبکه‌های مجازی است.

پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغ گوشتی درباره نرخ گوشت مرغ پس از حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به خبرنگار مهر گفت: قیمت‌هایی که در حال حاضر از برخی کانال‌ها بازنشر می‌شود صحت نداشته و هنوز نرخی مبنی بر تغییر قیمت اعلام نشده است.

وی افزود: این آنالیز قیمتی باید از سوی تشکل‌های فعال صنعت مرغداری کشور انجام شود و بدون مشورت تولیدکنندگان نمی‌تواند تغییر قیمتی رخ دهد.

این مسئول صنفی تاکید کرد: پس از حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری دستوری معنا ندارد و نرخ گوشت مرغ در بازار بر اساس قیمت تمام شده تعیین خواهد شد.

کد خبر 6715940
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      2 0
      پاسخ
      چی شد؟ وزیر جهاد ۳۰۰تومن رو برای تخم مرغ منطقی اعلام کرده بود هرچند که همین حالا در سطح شهر تا۵۰۰تومن معامله میشه و ملت مجبور به خریدن!
    • IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      2 0
      پاسخ
      صحت دارد . شما در خوابید .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها