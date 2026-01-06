به گزارش خبرنگار مهر، خبرهایی مبنی بر قیمت‌های نامتعارف گوشت مرغ در حال چرخیدن در شبکه‌های مجازی است.

پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغ گوشتی درباره نرخ گوشت مرغ پس از حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به خبرنگار مهر گفت: قیمت‌هایی که در حال حاضر از برخی کانال‌ها بازنشر می‌شود صحت نداشته و هنوز نرخی مبنی بر تغییر قیمت اعلام نشده است.

وی افزود: این آنالیز قیمتی باید از سوی تشکل‌های فعال صنعت مرغداری کشور انجام شود و بدون مشورت تولیدکنندگان نمی‌تواند تغییر قیمتی رخ دهد.

این مسئول صنفی تاکید کرد: پس از حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری دستوری معنا ندارد و نرخ گوشت مرغ در بازار بر اساس قیمت تمام شده تعیین خواهد شد.