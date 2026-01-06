به گزارش خبرنگار مهر، دولت چهاردهم سناریو دولت سیزدهم را کامل کرد و جراحی اقتصادی را درست در زمانی که قدرت خرید مردم روز به روز در حال کاهش است، به سرانجام رساند و کارنامه ارز دولتی را بست. در شرایطی که بر اساس ملاک‌های نیمه نخست دهه ۹۰ بسیاری از خانوارها زیر خط فقر قرار گرفته‌اند سرنوشت قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

رئیس دولت چهاردهم شفاف و روشن اعلام کرد از این پس ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نخواهد پرداخت. رئیس دولت گلایه مند است با وجود یارانه، این اقلام با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد. دولتمردان به جای اصلاح چرخه معیوب توزیع که بخشی از فسادها از دل نهادهای رسمی کشور ایجاد شده است و دلال‌های بزرگ‌شده سیستم غلط تخصیص یارانه، از دولت‌ها قبل تا امروز، اصلاح را از جامعه مصرف کننده آغاز کرده است.

صحبت تولیدکنندگان و واردکنندگان طی یک دهه گذشته و مخالفت با قیمت گذاری دولتی بالاخره به کرسی نشست در حالی که کنترل نرخ تورم با توجه به شرایط اقتصادی کشور قابل پیش بینی نیست، قیمت کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد تعیین خواهد شد. دولت هم در یک بازی کلامی و تخصیص یارانه یک میلیون تومانی قرار است معیشت مردم را تأمین کند.

با اعلام حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی از نهاده دامی، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نهاده‌های دامی با نرخ توافقی در سامانه بازارگاه عرضه شد.

در متن این اطلاعیه آمده است، در راستای اجرای مصوبات هیئت دولت در خصوص انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف کننده نهایی که مستلزم اصلاح نرخ ارز و تسهیل در تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند «بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ستاد تنظیم بازار مقرر شده است قیمت گذاری نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه به شکل توافقی و بر مبنای توافق میان تأمین کنندگان و خریداران انجام شود.

بر این اساس از تاریخ صدور این اطلاعیه (روز گذشته یکشنبه ۱۴ دی ماه) تنظیمات لازم در سامانه بازارگاه اعمال شده و عرضه نهاده‌های دامی به صورت ۱۰۰ درصد توافقی بین خریداران و فروشندگان انجام می‌شود.

ارز توافقی و نرخ تخم‌مرغ در بازار

سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور کشور در پاسخ به این پرسش که آیا نهاده‌های دامی که با نرخ ارز دولتی وارد شده‌اند هم با نرخ توافقی به فروش خواهند رسید به خبرنگار مهر، گفت: یکی از مشکلات فعلی بازار نهاده‌های دامی تا امروز این بود که نهاده‌ها در گمرکات کشور دپو شده بودند و امکان ترخیص نداشتند چون ارز مورد نیاز آن از سوی بانک مرکزی تأمین نمی‌شد. بر اساس این ابلاغیه، ارز این نهاده‌ها در تالار دوم با نرخ توافقی که در حال حاضر ۱۱۲.۵۰۰ تومان است، تأمین خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که با این نرخ توافقی قیمت هر یک از نهاده‌های دامی چقدر خواهد بود، افزود: جو و ذرت هر کیلوگرم ۴۳۰۰۰ و کنجاله سویا ۶۶,۰۰۰ تومان می‌شود که تا پیش از این ابلاغیه به ترتیب ۱۱.۳۰۰ و ۲۰.۷۰۰ تومان بود.

این مسئول صنفی با بیان اینکه واردکنندگان نهاده دامی موظف هستند تا این سقف قیمتی نهاده‌ها را در بازارگاه بارگذاری کنند، عنوان کرد: بخشی از نهاده‌ها در شامگاه یکشنبه ۱۴ دی ماه عرضه شد و از روز گذشته عرضه نیز بیشتر شد. توزیع ذرت به نسبت مناسب است اما در توزیع کنجاله سویا تنگناهایی وجود دارد که امیدواریم رفع شود.

وی درباره مطالبات معوق نهاده‌های دامی که با ارز دولتی تأمین، توزیع و محصول آن مصرف شده است هم گفت: حدود ۴.۵ میلیارد دلار مطالبات معوق از اردیبهشت تا آذر ماه امسال وجود دارد که دولت قول داده در قالب برات (انتشار اوراق) ۶ ماهه تسویه کند.

دبیرکل فدراسیون طیور کشور درباره وضعیت قیمت تخم مرغ در بازار با توجه ارز توافقی تالار دوم، اظهار کرد: اگر نهاده دامی با نرخ توافقی ۱۱۲.۵۰۰ تومان تأمین شود یعنی ذرت و جو هر کیلو گرم ۴۳,۰۰۰ تومان و کنجاله سویا ۶۶,۰۰۰ تومان هر کیلو گرم تخم مرغ به شکل فله‌ای (بدون بسته بندی فروشگاهی) ۱۸۰,۰۰۰ تومان و هر شانه ۲ کیلو گرمی ۳۶۰,۰۰۰ تومان خواهد بود. اما اگر این تأمین نهاده دامی با ارز ۱۳۰۰۰۰ تومانی باشد هر شانه تخم مرغ به حدود ۴۲۰,۰۰۰ تومان می‌رسد.