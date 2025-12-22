وزیر ارشاد در شب یلدا مهمان مرادی کرمانی بود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه نیکنام حسینی‌پور مشاور و رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ شامگاه یکشنبه ۳۰ آذر همزمان با شب یلدا به دیدار هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده گرانقدر حوزه ادبیات کشور رفت و ساعاتی با او همکلام شد.

در این دیدار علاوه بر خاطره‌گویی و صحبت از ادبیات،‌سیدعباس صالحی تفالی بر دیوان حافظ شیرازی زد و غزلی از این شاعر در بلندترین شب سال قرائت کرد.

هوشنگ مرادی کرمانی متولد ۱۶ شهریور ۱۳۲۳ در سیرچ کرمان، داستان‌نویس معاصر ایرانی است که شهرت او به خاطر کتاب‌هایی است که برای کودکان و نوجوانان نوشته و شماری از اینها که به فیلم نیز درآمده، مشهورترین مجموعه داستان‌های او «قصه‌های مجید» و «شما که غریبه نیستید» است.

او در سال ۱۳۵۳ کتاب «قصه‌های مجید» را خلق کرد، داستان پسر نوجوانی که همراه با «بی‌بی» زندگی می‌کند. او با این کتاب جایزه مخصوص «کتاب برگزیده سال ۱۳۶۴» را از آن خود کرد.